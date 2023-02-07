"Холостяк" Иракли Макацария показал, как балует жену Лизу, которая младше него на 17 лет, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - известный грузинский шоумен, который был главным героем на украинском шоу "Холостяк". А недавно звезда решил женится на красотке Лизе, которая на 17 лет младше него.

Не забывает Иракли и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Макацария показал, какой сюрприз приготовил для своей молодой супруги. На видео пара зашла в комнату, где Макацария развесил на воздушных шариках совместных фото, украсил спальню, подготовил подарки и подарил букет желтых роз.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков, включая жену Иракли, Гришу Решетника, Санту Димопулос, а также написали комментарии:

"Как же приятно смотреть на такую пару";

"Красивейшая пара излучающая любовь..."

"Жёлтое - то расставание";

"Вы невероятны. Любви Вам на всю жизнь!";

"Как же это красиво";

"Такая красота, такие невероятные, очень искренние";

"Вы очень гармоничная пара! как брат и сестра … похожие.. нам с мужем тоже так говорят .. мы уже 13 лет вместе, что-то это значит".

"Чтобы ты был так счастлива 100 лет. Ты красивая и позитивная".

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