Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - известный грузинский шоумен, который был главным героем на украинском шоу "Холостяк". А недавно звезда решил женится на красотке Лизе, которая на 17 лет младше него.
Не забывает Иракли и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Макацария показал, какой сюрприз приготовил для своей молодой супруги. На видео пара зашла в комнату, где Макацария развесил на воздушных шариках совместных фото, украсил спальню, подготовил подарки и подарил букет желтых роз.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков, включая жену Иракли, Гришу Решетника, Санту Димопулос, а также написали комментарии:
"Как же приятно смотреть на такую пару";
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"Жёлтое - то расставание";
"Вы невероятны. Любви Вам на всю жизнь!";
"Как же это красиво";
"Такая красота, такие невероятные, очень искренние";
"Вы очень гармоничная пара! как брат и сестра … похожие.. нам с мужем тоже так говорят .. мы уже 13 лет вместе, что-то это значит".
"Чтобы ты был так счастлива 100 лет. Ты красивая и позитивная".
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