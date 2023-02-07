Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка кілька років тому перемогла на шоу "Танці зі зірками". Після цього знаменитість стала головною героїнею шоу "Холостячка", а позаминулого року стала суддею "Україна має талант". Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ксенія показала, як потрапила на червону доріжку, поділившись яскравими кадрами у своєму блозі.

"Трохи з прем'єрного Fair Trade2", - написала Мішина.

Фанати поставили десятки тисяч лайків, включаючи переможця "Україна має талант" Артема Фесько, фаворитку Олега Винника Еліна Іващенко, танцюриста Євгена Кота, Ольгу Сумську та Злату Огневич, та написали коментарі:

"Ну як навіть у таких відео так передавати свою енергію?";

"А кажуть, що? що в Країні немає діамантів? Ну дивиться весь світ,Також є!!! з Росії!";

"Але з білою вишиванкою цей образ був би патріотичним. І не менш модним";

"Трохи недоречно".

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