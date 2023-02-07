Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая несколько лет назад победила на шоу "Танці з зірками". После этого знаменитость стала главной героиней шоу "Холостячка", а в позапрошлом году стала судьей "Україна має талант". Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ксения показала, как попала на красную дорожку, поделившись яркими кадрами в своем блоге.

"Немного из премьерного "Fair Trade2", - написала Мишина.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков, включая победителя "Україна має талант" Артема Фесько, фаворитку Олега Винника Элина Иващенко, танцора Евгения Кота, Ольгу Сумскую и Злату Огневич, и написали комментарии:

"Ну как даже у таких видео так передавать свою энергию?";

"А говорят, что? что в Стране нет бриллиантов? Ну смотрит весь мир,Также есть!!! И это мы, самые сильные, самые красивые, и самая злонамеренная наша нация, украинцы Нас, матерей, женщин, разбросали по миру, женщины из России!";

"Но с белой вышиванкой этот образ был бы более патриотичным. И не менее модным";

"Немного некстати".

Напомним, "Холостячка" Мишина похвасталась отдыхом в Бельгии, украинцы не выдержали

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призналась, что случилось в отношениях с отцом ее сына

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина призналась, как набрала 30 лишних кг и не могла похудеть