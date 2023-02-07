Цього разу на своїй сторінці в Instagram телеведучий після тривалої перерви звернувся до українців та зробив важливе оголошення.

"Дуже важлива робота нашої команди. Мій авторський проект "Рік". До річниці повномасштабної війни з РФ. Фільм, матеріал на який ми збираємо вже майже 1 рік. Погляд на найбільш знакові події року зсередини. Те, за чим вся країна слідкувала весь рік, наша камера фіксувала з іншого ракурсу. Дуже відверті розповіді людей, руками та мозком яких твориться наша перемога. Як завжди було в моїх роботах – багато чого ви побачите та почуєте вперше", — пише Дмитро Комаров.

Зірка "Світ навиворіт" зізнався, що за цей рік він жодного разу не був за кордоном, але при цьому побачив і зняв більше, ніж за півжиття подорожей світом.

"І буду продовжувати працювати в Україні. Інакше для мене зараз бути не може, бо найважливіші історичні події в світі зараз відбуваються саме в Україні", — наголосив ведучий та додав, що прем'єра його нового проєкту відбудеться в річницю початку повномасштабної війни, 24 лютого.

Раніше він вперто продовжував робити пости та вести свою передачу російською мовою, але тепер глядачі нарешті зможуть почути його українською.

У коментарях та просто лайками на публікацію Дмитра Комарова відреагувало багато українських знаменитостей, серед яких Надя Дорофєєва, Анатолій Анатоліч, Юрій Горбунов, Володимир Остапчук, Лідія Таран та інші.

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.