За словами Христини Решетник, їй часто ставлять такі питання, чи планує їхня родина на якийсь час виїхати зі столиці.

Дружина телеведучого Григорія Решетника – Христина – відповіла, що вони з чоловіком планують робити, якщо Росія розпочне новий наступ на Київ. Христина Решетник поділилася думками про те, чи хвилюється через можливий повторний російський наступ. Вона висловилася про це в Інстаграм-Сторіз.

Христина справді з чоловіком та трьома синами не залишала Україну надовго. Для них не було перешкодою навіть вимкнення світла.

За словами Христини Решетник, їй часто ставлять такі питання, чи планує їхня родина на якийсь час виїхати зі столиці, а особливо на тлі чуток про те, що країна-агресор хоче знову піти у наступ на Київську область.

Христина зізналася, що вони з Григорієм та трьома дітьми не планують їхати з Києва.

"Можу вам сказати, що нікуди ми не збираємося їхати. Ми весь рік, який іде війна, ми тут. Ми з трьома дітьми у столиці. Власне вони навчаються, ми працюємо, ми живемо, ми допомагаємо. Ми вважаємо, що нікуди не потрібно їхати, і ми будемо тут. Взагалі працюватимемо і віритимемо в нашу перемогу ми тут, у Києві", – наголосила дружина телеведучого Григорія Решетника.



Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

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