По словам Кристины Решетник, ей часто задают такие вопросы, планирует ли их семья на время уехать из столицы

Жена телеведущего Григория Решетника – Кристина – ответила, что они с мужем планируют делать, если россия начнет новое наступление на Киев. Кристина Решетник поделилась мнениями о том, волнуется ли из-за возможного повторное российское наступление. Она высказалась об этом в Инстаграм-Сториз.

Кристина действительно с мужем и тремя сыновьями не покидала Украину надолго. Для них не было препятствием даже выключение света.

По словам Кристины Решетник, ей часто задают такие вопросы, планирует ли их семья на время уехать из столицы, а особенно на фоне слухов о том, что страна-агрессор хочет снова пойти в наступление на Киевскую область.

Кристина призналась, что они с Григорием и тремя детьми не планируют уезжать из Киева.

"Могу вам сказать, что никуда мы не собираемся уезжать. Мы весь год, который идет война, мы здесь. Мы с тремя детьми в столице. Собственно они учатся, мы работаем, мы живем, мы помогаем. Мы считаем, что никуда не нужно уезжать, и мы будем здесь. Вообще будем работать и верить в нашу победу мы здесь, в Киеве", – подчеркнула жена телеведущего Григория Решетника.



Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.