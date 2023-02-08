Телеведучий та блогер Олексій Дурнєв вирішив відповісти на досить особисті та різкі питання, які цікавили фанатів. В рамках інтерв'ю з МАшею Єфросініною блогер поділився цікавими темами, які цікавили багатьох.

Іноді шоумен таки ділиться з аудиторією невеликими подробицями свого життя.

«Впевнена, якби ви робили повідомлення у цьому випуску, у кожного з вас були б свої варіанти тизеру! Але так, це факт! #Іспит На Відвертість склав Олексій Дурнєв.

І так, у цьому випуску ви отримаєте відповіді на всі питання, що абсолютно логічно у вас до нас є 🙃» - поділилася Єфросиніна.

У мережі висловили свою думку після тизера:

"Хто це? Не знаю, хто це 😡; млинець, як він не подобається 😢 Маша ну чого він в інтерв'ю

Він такий хам( Шкода, що приділяєте йому увагу; Несподівано 😮; Інтерв'ю не включається чомусь, пише воно заблоковане 1+1»).

Раніше Маша Єфросиніна показала, як проводить на фронт свого чоловіка Тимура Хромаєва, який несе службу до ЗСУ. Тимур служить у добровільному загоні, іноді він може бачитися із дружиною, проте ці зустрічі досить короткі. Єфросиніна в Інстаграм вперше за час війни показала свого чоловіка у військовій формі та поділилася своїми переживаннями.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

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