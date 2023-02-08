Телеведущий и блогер Алексей Дурнев решил ответить на довольно личные и резкие вопросы, которые интересовали фанатов. В рамках интервью с МАшей Ефросининой блогер поделился интересными темами, которые интересовали многих.
Иногда шоумен все-таки делится с аудиторией небольшими подробностями своей жизни.
«Уверена, если бы вы делали сообщение в этом выпуске, у каждого из вас были бы свои варианты тизеру! Но да, это факт! #ЭкзаменНа Откровенность составил Алексей Дурнев.
И да, в этом выпуске вы получите ответы на все вопросы, что абсолютно логично у вас к нам есть 🙃» - поделилась Ефросинина.
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В сети выразили свое мнение после тизера:
«Кто это? Не знаю, кто это😡; блин, как он не нравится 😢 Маша ну чего он в интервью
Он такой хам( Жаль, что уделяете ему внимание; Неожиданно 😮; Интервью не включается почему-то, пишет оно заблокировано 1+1».
Ранее Маша Ефросинина показала, как провожает на фронт своего супруга Тимура Хромаева, который несет службу в ВСУ. Тимур служит в добровольческом отряде, иногда он может видеться с женой, однако эти встречи довольно короткие. Ефросинина в Инстаграм впервые за время войны показала своего супруга в военной форме и поделилась своими переживаниями.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.