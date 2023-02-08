Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий бізнесмен з України, який побудував свою справу в США. А торік Топольський став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті переможницею Алекс вибрав модель Катерину Лозовицьку, з якою досить швидко розійшовся. Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться найцікавішим. А цього разу Алекс розповів про свій страх.

Іноді я боюся любити.

У мене бувають моменти, коли я боюся кохати. Я думаю багато хто з вас в одному човні разом зі мною. Можливо ми боїмося любити тому, що в якийсь момент життєвого шляху ми набули такого досвіду, що кохання може поранити нас і взагалі небезпечне.

Можливо, ми свідомо чи не свідомо віримо, що кохання – це ризик, на який ми не можемо піти, тому ми пробували і це скінчилося плачевно у минулому”, - написав Топольський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я ригаю від таких чоловіків...";

"А іноді починати новий бізнес";

"Так, вірно сказано. Це досвід і не потрібно боятися знову любити і закохуватися. Не пройдеш шлях, не дізнаєшся як було б";

"Відносини це робота і поступки, повага двох. Ідеальних немає, в будь-яких парах є труднощі, нехай хто б що не говорив, але це так, ми не в любовному романі живемо. І буває що зараз так любиш, а через пару хвилин прибити б , але це минає".

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" з Топольським назвала, хто має стати героєм нового сезону.

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