Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. А в 2022 году предприниматель стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте были две фаворитки - Александра Мудрая и Катя Лозовицкая, но в финале победила последняя, несмотря на эмоциональную привязанность Топольского к первой.

Зато Мудрая стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч фанатов. А в этот раз Александра решила записать обращение к своим фанатов, поделившись кадрами в своем блоге.

"Что можно подарить, чтобы человек улыбался?", - спросила Мудрая.

"Срочно нужна ваша помощь, потому что я, наверное, так часа два сижу и думаю. Уже и время ложиться спать. А я все сижу и думаю, что можно подарить человеку без никакого повода. То есть нет никакого повода, но хочется сделать приятное. Потому, если у вас есть какие-то классные идеи... Что у меня на голове, Господи. То если у вас есть классные идеи, вот тут оставляю окошко, буду очень благодарна", - поделилась Мудрая и обратилась к украинцам за помощью.

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