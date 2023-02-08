После "Холостяка" модель Катя Лозовицкая не желает выносить свои отношения на публику.

Участие в "Холостяке-12" принесло Екатерине Лозовицкой немало популярности. Однако построить отношения с Алексом Топольским ей все-таки не удалось. Если сердце бизнесмена якобы свободно, то модель в интервью "24 каналу" дала понять, что поклонников у нее достаточно и назвала, кто должен стать героем нового сезона.

После "Холостяка" модель не желает выносить свои отношения на публику. При этом Катя Лозовицкая не скрывает, что внимания мужчин ей хватает. Ее заваливали цветами и звали на свидания, но она пока не готова признаться, избрала ли кого-нибудь из кавалеров.

"После проекта "Холостяк" были ухаживания, присылали цветы домой, однако свою личную жизнь мне хотелось бы отныне оставить в частности. Если я изменю мнение на этот счет, то вы обязательно обо всем узнаете", – ответила нам Катя Лозовицкая.

Стоит отметить, что девушка думает, что героем нового 13 сезона романтического реалити-шоу должен стать кто-нибудь из военнослужащих.

"Вообще я считаю, что следующим "Холостяком" должен быть мужчина, защищающий нашу страну. То есть кто-то из ВСУ", – поделилась модель.

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