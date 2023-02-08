Участие в "Холостяке-12" принесло Екатерине Лозовицкой немало популярности. Однако построить отношения с Алексом Топольским ей все-таки не удалось. Если сердце бизнесмена якобы свободно, то модель в интервью "24 каналу" дала понять, что поклонников у нее достаточно и назвала, кто должен стать героем нового сезона.

Алекс Топольский, Лозовицкая

После "Холостяка" модель не желает выносить свои отношения на публику. При этом Катя Лозовицкая не скрывает, что внимания мужчин ей хватает. Ее заваливали цветами и звали на свидания, но она пока не готова признаться, избрала ли кого-нибудь из кавалеров.

"После проекта "Холостяк" были ухаживания, присылали цветы домой, однако свою личную жизнь мне хотелось бы отныне оставить в частности. Если я изменю мнение на этот счет, то вы обязательно обо всем узнаете", – ответила нам Катя Лозовицкая.

Алекс Топольский, Лозовицкая

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Стоит отметить, что девушка думает, что героем нового 13 сезона романтического реалити-шоу должен стать кто-нибудь из военнослужащих.

"Вообще я считаю, что следующим "Холостяком" должен быть мужчина, защищающий нашу страну. То есть кто-то из ВСУ", – поделилась модель.

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