Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный бизнесмен из Украины, который построил свое дело в США. А в прошлом году Топольский стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победительницей Алекс выбрал модель Екатерину Лозовицкую, с которой довольно быстро разошелся. Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится самым интересным. А в этот раз Алекс рассказал о своем страхе.

"Иногда я боюсь любить.

У меня бывают моменты, когда я боюсь любить. Я думаю многие из вас в одной лодке вместе со мной. Возможно мы боимся любить потому что в какой-то момент жизненного пути мы приобрели такой опыт, что любовь может ранить нас и вообще опасна.

Возможно, мы сознательно или не сознательно верим, что любовь – это риск, на который мы не можем пойти, поэтому мы пробовали и это кончилось плачевно в прошлом", - написал Топольский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я рыгаю от таких мужчин…";

"А иногда начинать новый бизнес";

"Да, верно сказано. Это опыт и не нужно бояться снова любить и влюбляться. Не пройдешь путь, не узнаешь как было бы";

"Отношения это работа и уступки, уважение двоих. Идеальных нет, в любых парах есть трудности, пусть кто бы что не говорил, но это так, мы не в любовном романе живём. И бывает что сейчас так любишь, а через пару минут прибить бы, но это проходит".

Напомним, победительница "Холостяка" с Топольским назвала, кто должен стать героем нового сезона

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