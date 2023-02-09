Євген Клопотенко зазначив, що легка кислота айви, помірна гострота цибулі та тонкий аромат чебрецю надають запеченій картоплі абсолютно нове звучання.

Айва, запечена з картоплею, чудовий гарнір для м'ясних страв. Просто запечена картопля вже трохи набридла. А ось поєднання кислуватої айви з картоплею звучить привабливо.

Рецепт такої незвичайної страви показав відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко.

Легка кислота айви, помірна гострота цибулі та тонкий аромат чебрецю надають запеченій картоплі абсолютно нове звучання. Виходить неймовірно смачна страва, яка прикрасить будь-який стіл. Запечена картопля з айвою – це чудова альтернатива традиційній картоплі в духовці.

Інгредієнти:

800 г Картопля

400 г айви

2 шт. Цибуля червона

3 ст. л. Оливкова олія

2-3 гілочки чебрець

на смак Сіль

Айва, запечена з картоплею: ​​покроковий рецепт

1. Розігрійте духовку до 180 градусів у режимі верхнього та нижнього нагріву.

2.Картопля очистіть, промийте і наріжте великими часточками. Айву розріжте на часточки такого ж розміру, як картопля. Червону цибулю очистіть від лушпиння і поріжте.

3.Змішайте у великій ємності всі інгредієнти, додайте гілочки чебрецю, сіль та оливкову олію. Добре перемішайте і викладіть на лист, застелений пергаментом.

4.Запікайте в духовці протягом 30-35 хвилин.

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