Евгений Клопотенко отметил, что легкая кислота айвы, умеренная острота лука и тонкий аромат тимьяна придают запеченному картофелю совершенно новое звучание.

Айва, запеченная с картофелем, — прекрасный гарнир для мясных блюд. Просто запеченный картофель уже немного приелся. А вот сочетание кисловатой айвы с картофелем звучит заманчиво.

Рецепт такого необычного блюда показал известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко.

Легкая кислота айвы, умеренная острота лука и тонкий аромат тимьяна придают запеченному картофелю совершенно новое звучание. Получается невероятно вкусное блюдо, которое украсит любой стол. Запеченный картофель с айвой – это отличная альтернатива традиционному картофелю в духовке.

Ингридиенты:

800 г Картофель

400 г Айва

2 шт. Лук красный

3 ст. л. Оливковое масло

2-3 веточки Тимьян

по вкусу Соль

Айва, запеченная с картофелем: пошаговый рецепт

1.Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева.

2.Картофель очистите, промойте и нарежьте крупными дольками. Айву разрежьте на дольки, такого же размера, как картофель. Красный лук очистите от шелухи и крупно порежьте.

3.Смешайте в большой емкости все ингредиенты, добавьте веточки тимьяна, соль и оливковое масло. Хорошо перемешайте и выложите на противень, застеленный пергаментом.

4.Запекайте в духовке в течение 30-35 минут.

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