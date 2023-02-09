Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою Нового каналу. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення повернулася до кар'єри співачки і випускає композиції, що піднімає дух, з іншими зірками. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де цього разу показала, який сюрприз виявила у під'їзді.
"Виходжу я значить з ліфта...", - написала Леся в сторіс і показала кошики з квітами та безліч кульок.
"Якщо що, консьєржку теж звуть Леся", - написала Нікітюк на другому сторіс, продовжуючи хвалитися красою.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
"Співчуття батькам": трагедією закінчилися пошуки 11-річного Віталіка під Києвом
Ракетний удар по центру Харкова: спалахнула масштабна пожежа, з'явилися кадри та подробиці
Ми вірили, молилися: додому повернувся захисник, де на нього чекала несподівана новина
"Прощавай, королева": пішла з життя знаменита актриса-красуня, без мами залишилися троє дітей
А адже Нікітюк привітала свого водія "Le маршрутки" Богдана Богдановича з Днем народження.
"Хто не знає, справжнє його ім'я – Ігор Ігорович, але у програмі – він водій маршрутки Богдан, тому й назвали ми його Богдан Богданович
З Днем Народження, дружбанчик, я тебе дуже люблю та поважаю. Ми з тобою працюємо і в чудовий, і в нещасний день... ми з тобою стільки вигадали і зняли! І жодного разу ти мене не підвів, так кілька разів по ямах провіз не попередив, але це фігня!", - написала Леся.
Нагадаємо, Нікітюк показала, як виглядає її "другий будинок"
А ще Politeka повідомляла, що в Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк відверто розповідала про загибель нареченого .