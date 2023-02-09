Телеведуча Леся Нікітюк показала, який розкішний сюрприз виявила у своєму під'їзді, поділившись кадрами у блозі.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою Нового каналу. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення повернулася до кар'єри співачки і випускає композиції, що піднімає дух, з іншими зірками. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де цього разу показала, який сюрприз виявила у під'їзді.

"Виходжу я значить з ліфта...", - написала Леся в сторіс і показала кошики з квітами та безліч кульок.

"Якщо що, консьєржку теж звуть Леся", - написала Нікітюк на другому сторіс, продовжуючи хвалитися красою.

А адже Нікітюк привітала свого водія "Le маршрутки" Богдана Богдановича з Днем народження.

"Хто не знає, справжнє його ім'я – Ігор Ігорович, але у програмі – він водій маршрутки Богдан, тому й назвали ми його Богдан Богданович

З Днем Народження, дружбанчик, я тебе дуже люблю та поважаю. Ми з тобою працюємо і в чудовий, і в нещасний день... ми з тобою стільки вигадали і зняли! І жодного разу ти мене не підвів, так кілька разів по ямах провіз не попередив, але це фігня!", - написала Леся.

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