Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая стала звездой Нового канала. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения вернулась к карьере певицы и выпускает поднимающее дух композиции с другими звездами. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где в этот раз показала, какой сюрприз обнаружила в подъезде.

"Выхожу я значит из лифта...", - написала Леся в сторис и показала корзины с цветами и множество шариков.

"Если что, консьержку тоже зовут Леся", - написала Никитюк на втором сторис, продолжая хвастаться красотой.

А адо этого Никитюк поздравила своего водителя "Le маршрутки" Богдан Богданыча с Днем рождения.

"Кто не знает, настоящее его имя – Игорь Игоревич, но в программе – он водитель маршрутки Богдан, потому и назвали мы его Богдан Богданович

С Днем Рождения, дружбанчик, я тебя очень люблю и уважаю. Мы с тобой работаем и в чудесный, и в несчастный день… мы с тобой столько придумали и отсняли! И ни разу ты меня не подвел, так пару раз по ямам провез не предупредил, но это фигня!", - написала Леся.

Напомним, Никитюк показала, как выглядит ее "второй дом"

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