Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Также звезда пробует себя в качестве певицы, выпустив свою первый релиз еще несколько лет назад. Но тогда песня стала провалом и Леся признавалась, что ей даже не удалось окупить ее производство. Никитюк на некоторое время сделала перерыв, но после полномасштабного вторжения снова вернулась к карьере певицы. И в этот раз звезде удалось, ведь ее песни начали попадать в тренды Ютуба.
Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Леся поделилась своими проблемами. Сначала звезда опубликовала сторис, где показала, как с утра помыла голову, а также похвасталась букетом цветов.
"А я напоминаю... У нас у всех все будет збс. У тех - нет. Доброе утро", - написала Никитюк в сторис.
"Высушилась я дома, значит. Видите, как высушилась? Взяла в руки фен, выключили свет, хорошо, что салон под боком. Теперь это мой второй дом", - рассказала Никитюк в следующем сторис, где показала еще мокрые волосы.
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"Короче, снова все не по графику", - написала Леся в сторис дополнительно.
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