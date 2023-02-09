Дружина Влада Ями Лілія показала, на що їхня родина готова заради України в США, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Влад Яма - успішний танцюрист та хореограф, який судив проект "Танці зі зірками". А після початку повномасштабного вторгнення знаменитість узяв дружину з дитиною та поїхав до США. При цьому танцюрист зазначав, що йому вдалося законно покинути Україну, хоча деякі його колеги сумніваються. У США Влад усіляко показує, як допомагає Україні. А цього разу його дружина Лілія у своєму Інстаграмі вирішила розповісти, на що сім'я зважилася, щоб допомогти Батьківщині, куди вони не поверталися майже рік.

"Прийняли важливе рішення днями. Втікатимемо. Напівмарафон (21 км.) 19 лютого, але не просто бігтимемо. За Україну. За перемогу. Деталі трохи згодом", - написала Лілія.

А до цього дружина Влада заступилася за чоловіка, котрий не хоче їхати захищати свій будинок в Україну.

"По-перше. Я вважаю, що ставити такі питання як мінімум некоректно. Це особиста справа кожного, у всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного. Вдячна чоловікові за те, що ми зараз у безпеці. . Ми теж допомагає на своєму фронті", - написала Лілія, відповідаючи на запитання.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк жорстко відповів українцям на критику і заступився за Влада Яму.

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