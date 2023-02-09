Жена Влада Ямы Лилия показала, на что их семья готова ради Украины в США, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - успешный танцор и хореограф, который судил проект "Танці з зірками". А после начала полномасштабного вторжения знаменитость взял жену с ребенком и уехал в США. При этом танцор отмечал, что ему удалось законно покинуть Украину, хотя некоторые его коллеги в этом сомневаются. В США Влад всячески показывает, как помогает Украине. А в этот раз его супруга Лилия в своем Инстаграм решила рассказать, на что семья решилась, чтобы помочь Родине, куда они не возвращались почти год.

"Приняли важное решение на днях. Будем бежать. Полумарафон (21 км.) 19 февраля, но не просто бежать. За Украину. За победу. Детали немного со временем", - написала Лилия.

А до этого жена Влада вступилась за мужа, который не хочет ехать защищать свой дом в Украину.

"Во-первых. Я считаю, что ставить такие вопросы как минимум некорректно. Это личное дело каждого, у всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого. Благодарна мужу за то, что мы сейчас в безопасности. Мы тоже помогает на своем фронте", - написала Лилия, отвечая на вопрос.

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