Модель Катерина Лозовицька, яка перемогла на шоу "Холостяк" з Алексом Топольським, розповіла, яке лихо з нею сталося.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен, який побудував свою справу в США. А торік Топольський став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті були дві фаворитки – Саша Мудра та Катерина Лозовицька. У фіналі Алекс вибрав Катерину переможницею, але побудувати щасливі стосунки парі не вдалося, і вони практично одразу розійшлися після проекту. Натомість Лозовицька стала успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців. А цього разу модель розповіла, яке лихо сталося з її профілем.

"Щоб ви розуміли, ось так виглядає атака ботів на мою сторінку з метою знищити мій аккаунт. Це ті, що встигли підписатися. А ще висить нових 400+. Просто жерсть", - поскаржилася на атаку Катерина.

"Відповідаю, навіщо мені крутять ботів на сторінку. Ботів крутять уночі, поки я сплю. Роблять це повільно, щоб я не бачила. Скільки днів це відбувається, я не знаю. Мета - блокування моєї сторінки. "Людина" навіть витрачає на це гроші "Алгоритм Інстаграма фіксує підозрілу активність, потім видаляє цих ботів, а водночас мій аккаунт йде в тіньовий бан", - написала Лозовицька.

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