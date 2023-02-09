Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен, который построил свое дело в США. А в прошлом году Топольский стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте были две фаворитки - Саша Мудрая и Екатерина Лозовицкая. В финале Алекс выбрал Екатерину победительницей, но построить счастливые отношения паре не удалось и они практически сразу разошлись после проекта. Зато Лозовицкая стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. А в этот раз модель рассказала, какая беда произошла с ее профилем.
"Чтобы вы понимали, вот так выглядит атака ботов на мою страничку с целью уничтожить мой аккаунт. Это те, что успели подписаться. А еще висит новых 400+. Просто жесть", - пожаловалась на атаку Екатерина.
"Отвечаю, зачем мне крутят ботов на страничку. Ботов крутят ночью, пока я сплю. Делают это медленно, чтобы я не видела. Сколько дней это происходит, я не знаю. Цель - блокировка моей странички. "Человек" даже тратит на это деньги. Алгоритм Инстаграма фиксирует подозрительную активность, потом удаляет этих ботов, а вместе с тем мой аккаунт идет в теневой бан", - написала Лозовицкая.
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