Модель Екатерина Лозовицкая, которая победила на шоу "Холостяк" с Алексом Топольским, рассказала, какая беда с ней произошла.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен, который построил свое дело в США. А в прошлом году Топольский стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте были две фаворитки - Саша Мудрая и Екатерина Лозовицкая. В финале Алекс выбрал Екатерину победительницей, но построить счастливые отношения паре не удалось и они практически сразу разошлись после проекта. Зато Лозовицкая стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. А в этот раз модель рассказала, какая беда произошла с ее профилем.

"Чтобы вы понимали, вот так выглядит атака ботов на мою страничку с целью уничтожить мой аккаунт. Это те, что успели подписаться. А еще висит новых 400+. Просто жесть", - пожаловалась на атаку Екатерина.

"Отвечаю, зачем мне крутят ботов на страничку. Ботов крутят ночью, пока я сплю. Делают это медленно, чтобы я не видела. Сколько дней это происходит, я не знаю. Цель - блокировка моей странички. "Человек" даже тратит на это деньги. Алгоритм Инстаграма фиксирует подозрительную активность, потом удаляет этих ботов, а вместе с тем мой аккаунт идет в теневой бан", - написала Лозовицкая.

Напомним, победительница "Холостяка" припомнила, что разочаровало ее в Алексе Топольском

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" с Топольским назвала, кто должен стать героем нового сезона

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольський публично обидел победительницу шоу, она ответила на выпады