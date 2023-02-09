Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал - відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу Свати". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Кошмал і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю , але й особистими кадрами А цього разу Кошмал вирішила показати ефективну вправу.

"Себе любить той, хто щодня робить щось для свого розвитку".

Любляча людина до себе нещадна. Людина, яка себе не любить, все собі дозволяє і шукає виправдання.

Вчимося любити себе по-справжньому і бути щасливими незалежно від кого)

У цей момент у мене в голові лунає "про боже, який кайф...", - написала Ганна у публікації.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків, включаючи Тараса Цимбалюка, і написали коментарі:

"Подивилася відео разів 10. Так добре";

"Це справді надихає. У вас дуже гарне тіло. Переглянула кілька разів. Кайф";

"Але кожна людина любить себе зі свого, і у кожного своя думка з цього приводу";

"Ви одна з тих людей, які надихають мене та мотивують щодня".

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