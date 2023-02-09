Анна Кошмал из сериала "Сваты" показала, как тренируется дома, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала Сваты". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Кошмал и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Кошмал решила показать эффективное упражнение.

"Себя любит тот, кто каждый день делает что-то для своего развития.

Любящий себя человек к себе беспощаден. Человек, который себя не любит, все себе позволяет и ищет оправдания".

Учимся любить себя по-настоящему и быть счастливыми независимо от кого)

В этот момент у меня в голове раздается "о боже, какой кайф…", - написала Анна в публикации.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков, включая Тараса Цымбалюка, и написали комментарии:

"Посмотрела видео раз 10. Так хорошо";

"Это действительно вдохновляет. У вас очень хорошее тело. Пересмотрела несколько раз.Кайф";

"Но каждый человек любит себя по своему, и у каждого свое мнение по этому поводу";

"Вы одна из тех людей, которые вдохновляют меня и мотивируют каждый день".

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