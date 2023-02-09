Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала Сваты". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Кошмал и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Кошмал решила показать эффективное упражнение.
"Себя любит тот, кто каждый день делает что-то для своего развития.
Любящий себя человек к себе беспощаден. Человек, который себя не любит, все себе позволяет и ищет оправдания".
Учимся любить себя по-настоящему и быть счастливыми независимо от кого)
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В этот момент у меня в голове раздается "о боже, какой кайф…", - написала Анна в публикации.
Фанаты поставили более шести тысяч лайков, включая Тараса Цымбалюка, и написали комментарии:
"Посмотрела видео раз 10. Так хорошо";
"Это действительно вдохновляет. У вас очень хорошее тело. Пересмотрела несколько раз.Кайф";
"Но каждый человек любит себя по своему, и у каждого свое мнение по этому поводу";
"Вы одна из тех людей, которые вдохновляют меня и мотивируют каждый день".
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