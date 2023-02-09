Як пише Politeka.net, Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Павлика, який старший за неї на 28 років. А позаминулого року Катя народила первістка - сина Михайла, а для Павлика це вже була четверта дитина.

Не забуває Репяхова і про мікроблог Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим, включаючи кадри зіркового особистого життя. А цього разу Катя вирішила показати, як готує для чоловіка, поділившись на новий сторіс.

"Чекаю на чоловіка з роботи. Ганку бафало. Брала відразу в маринаді", - написала Катя під публікацією.

"Тато на базі. Усім затишного вечора", - зазначила Репяхова другим сторіс і показала чоловіка, який тільки-но прийшов додому і не встиг роздягнутися.

А раніше Катя поділилася фотографіями, показуючи, як провела час у рідному Трускавці. Репяхова була на Батьківщині не сама, а взяла чоловіка із сином.

"Щиро рада вітати всіх новеньких у моєму блозі

А всім, хто зі мною давно, хочу нагадати, що дуже люблю вас і ціную

PS Все, що пишуть про нашу родину у жовтій пресі – не вірте”, - написала Катя під святковими фотографіями з Нового року.

Нагадаємо, дружина Павлика влаштувала йому несподіваний сюрприз, коли вони залишилися вдома лише вдвох.

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