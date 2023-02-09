Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика, который старше нее на 28 лет. А в позапрошлом году Катя родила первенца - сына Михаила, а для Павлика это уже был четвертый ребенок.
Не забывает Репяхова и о микроблоге Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, включая кадры звездной личной жизни. А в этот раз Катя решила показать, как готовит для мужа, поделившись новым сторис.
"Жду мужа с работы. Крыльца бафало. Брала сразу в маринаде", - написала Катя под публикацией.
"Папа на базе. Всем уютного вечера", - отметила Репяхова вторым сторис и показала мужа, который только пришел домой и не успел раздеться.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Новый сильный взрыв прогремел в россии: рухнули два подъезда, есть жертвы
"Уже можно!": Виталий Ким поделился с украинцами радостными новостями
"Как оберег": девушка, выжившая в Днепре, рассказала о самой дорогой вещи, которая у нее осталась
"Прощай, королева": ушла из жизни знаменитая актриса-красавица, без мамы остались трое детей
А до этого Катя поделилась фотографиями, показывая, как провела время в родном Трускавце. Репяхова была на Родине не сама, а взяла мужа с сыном.
"Искренне рада приветствовать всех новеньких в моем блоге
А всем, кто со мной давно, хочу напомнить, что очень люблю вас и ценю
P.S. Все, что пишут о нашей семье в желтой прессе – не верьте", - написала Катя под праздничными фотографиями с Нового года.
Напомним, жена Павлика устроила ему неожиданный сюрприз, когда они остались дома только вдвоем
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика рассказала о новой проблеме сына
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика ответила хейтерам, которые критикую из-за разницы в возрасте