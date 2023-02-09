Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика, который старше нее на 28 лет. А в позапрошлом году Катя родила первенца - сына Михаила, а для Павлика это уже был четвертый ребенок.

Не забывает Репяхова и о микроблоге Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, включая кадры звездной личной жизни. А в этот раз Катя решила показать, как готовит для мужа, поделившись новым сторис.

"Жду мужа с работы. Крыльца бафало. Брала сразу в маринаде", - написала Катя под публикацией.

"Папа на базе. Всем уютного вечера", - отметила Репяхова вторым сторис и показала мужа, который только пришел домой и не успел раздеться.

А до этого Катя поделилась фотографиями, показывая, как провела время в родном Трускавце. Репяхова была на Родине не сама, а взяла мужа с сыном.

"Искренне рада приветствовать всех новеньких в моем блоге

А всем, кто со мной давно, хочу напомнить, что очень люблю вас и ценю

P.S. Все, что пишут о нашей семье в желтой прессе – не верьте", - написала Катя под праздничными фотографиями с Нового года.

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