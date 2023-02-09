Актриса припустила, що Тоня Паперна не залишила Росії через любов до чоловіка, російського актора Володимира Яглича.

Українська актриса Ганна Саліванчук живе у шлюбі з продюсером "95 Кварталу" Олександром Божковим. В інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі радіо "Люкс ФМ", заявила, що знайшла б спосіб виїхати з росії на місці тих українських артисток, які продовжують жити і працювати в країні-агресорі.

На уточнююче запитання журналіста Слави Дьоміна, кого вона має на увазі, Саліванчук зізналася, що йдеться в тому числі про старшу дочку української артистки Ольги Сумської, актрису Антоніну Паперну, яка проживає в рф.

"Сумська тут волонтерить, веде інформаційну війну і нікому не говорить про свою доньку", – сказала Ганна Саліванчук.

Актриса припустила, що Тоня Паперна не залишила Росії через любов до чоловіка, російського актора Володимира Яглича.

"Але щось треба робити. Невже вони думають, що у них там далі буде нормальне життя? Думаю, ні. Мені б так хотілося, якщо чесно", - зізналася дружина продюсера "Квартал 95".

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