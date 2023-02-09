Українська актриса Ганна Саліванчук живе у шлюбі з продюсером "95 Кварталу" Олександром Божковим. В інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі радіо "Люкс ФМ", заявила, що знайшла б спосіб виїхати з росії на місці тих українських артисток, які продовжують жити і працювати в країні-агресорі.

На уточнююче запитання журналіста Слави Дьоміна, кого вона має на увазі, Саліванчук зізналася, що йдеться в тому числі про старшу дочку української артистки Ольги Сумської, актрису Антоніну Паперну, яка проживає в рф.

"Сумська тут волонтерить, веде інформаційну війну і нікому не говорить про свою доньку", – сказала Ганна Саліванчук.

Популярні новини зараз

Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."

В Києві пролунав потужний вибух на території заводу: під завалами можуть бути люди

"Неодноразово були випадки": повістку можна анулювати, що для цього треба

Потужний вибух в Росії: кількість жертв збільшилася, нові кадри з місця

"Прощавай, королева": пішла з життя знаменита актриса-красуня, без мами залишилися троє дітей
Показати ще

Актриса припустила, що Тоня Паперна не залишила Росії через любов до чоловіка, російського актора Володимира Яглича.

"Але щось треба робити. Невже вони думають, що у них там далі буде нормальне життя? Думаю, ні. Мені б так хотілося, якщо чесно", - зізналася дружина продюсера "Квартал 95".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" розлютила українців відео з кривляннями.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" посміялася з росіян після залякування.

Як Politeka повідомляла, дружина продюсера "Квартал 95" несподівано звернулася до українок та здивувала кадрами.