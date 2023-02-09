Актриса предположила, что Тоня Паперная не покинула рф из-за любви к мужу, российскому актеру Владимиру Яглычу.

Украинская актриса Анна Саливанчук живет в браке с продюсером "95 Квартала" Александром Божковым. В интервью, которое вышло на YouTube-канале радио "Люкс ФМ" заявила, что нашла бы способ уехать из россии на месте тех украинских артисток, которые продолжают жить и работать в стране-агрессоре.

На уточняющий вопрос журналиста Славы Демина, кого она имеет в виду, Саливанчук призналась, что речь в том числе идет о проживающей в рф старшей дочери украинской артистки Ольги Сумской, актрисе Антонине Паперной.

"Сумская здесь волонтерит, ведет информационную войну и никому не говорит о своей дочери", – сказала Анна Саливанчук.

Актриса предположила, что Тоня Паперная не покинула рф из-за любви к мужу, российскому актеру Владимиру Яглычу.

"Но что-то надо делать. Неужели они думают, что у них там дальше будет нормальная жизнь? Думаю, нет. Мне бы так хотелось, если честно", – призналась жена продюсера "Квартал 95".

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