Як пише Politeka.net , Злата Огневич – відома українська співачка, яка посідала третє місце на Євробаченні. Також зірка перемогла на проекті "Маска", а у другому сезоні шоу "Холостячка" знаменитість стала головною героїнею. На проекті Злата обрала переможцем бізнесмена Андрія Задворного, але після проекту він співачку одразу покинув. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де цього разу артистка вирішила поділитись чуттєвою фотографією.

"Добраніч тобі.

Якщо ти читаєш це, нехай твоє серце зігріється Бажаю тихої мирної ночі…", - написала Огневич під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Володимира Ярославського, та написали коментарі:

"Мирної ночі";

"І саме одному?"

А може, колективне послання?

Ніяк я не зрозумію…

Втрачається моя свідомість!";

"І Тобі Сонечко Тихої Мирної Ночі Люблю";

"Сонце з вами воно завжди зігрівається... Особливо від ваших фото, а також стороз, відео, пісень і просто від вас, від вашої усмішки, тому посміхайтеся завжди сонечко";

"Неймовірна красуня крута брюнетка";

"І вам На добраніч Ви Справжні це головне".

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