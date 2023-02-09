Як пише Politeka.net , Злата Огневич – відома українська співачка, яка посідала третє місце на Євробаченні. Також зірка перемогла на проекті "Маска", а у другому сезоні шоу "Холостячка" знаменитість стала головною героїнею. На проекті Злата обрала переможцем бізнесмена Андрія Задворного, але після проекту він співачку одразу покинув. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де цього разу артистка вирішила поділитись чуттєвою фотографією.
"Добраніч тобі.
Якщо ти читаєш це, нехай твоє серце зігріється Бажаю тихої мирної ночі…", - написала Огневич під публікацією.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Володимира Ярославського, та написали коментарі:
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"Мирної ночі";
"І саме одному?"
А може, колективне послання?
Ніяк я не зрозумію…
Втрачається моя свідомість!";
"І Тобі Сонечко Тихої Мирної Ночі Люблю";
"Сонце з вами воно завжди зігрівається... Особливо від ваших фото, а також стороз, відео, пісень і просто від вас, від вашої усмішки, тому посміхайтеся завжди сонечко";
"Неймовірна красуня крута брюнетка";
"І вам На добраніч Ви Справжні це головне".
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у компанії молодих чоловіків збентежила українок
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