Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на Евровидении. Также звезда победила на проекте "Маска", а во втором сезоне шоу "Холостячка" знаменитость стала главной героиней. На проекте Злата выбрала победителем бизнесмена Андрея Задворного, но после проекта он певицу сразу бросил. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где в этот раз артистка решила поделится чувственной фотографией.
"Спокойной ночи Тебе.
Если ты читаешь это, пусть твое сердце согреется Желаю тихой мирной ночи….", - написала Огневич под публикацией.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Владимира Ярославского, и написали комментарии:
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"Мирной ночи";
"И конкретно одному?
А может коллективное послание?
Никак я не пойму…
Теряется моё сознание!";
"И Тебе Солнышко Тихой Мирной Ночи Люблю";
"Солнце с вами оно всегда согревается... Особенно от ваших фото, А также стороз, видео, песен и просто от вас, от вашей улыбки, поэтому Улыбайтесь всегда солнышко";
"Невероятная красавица крутая брюнетка";
"И вам Спокойной ночи Вы Настоящие это главное".
Напомним, "Холостячка" Огневич в компании молодых мужчин смутила украинок
А еще Politeka писала, что Огневич рассказала о мужчинах, притесняющих женщин публично
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич поделилась с украинцами неожиданным достижением