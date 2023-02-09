Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на Евровидении. Также звезда победила на проекте "Маска", а во втором сезоне шоу "Холостячка" знаменитость стала главной героиней. На проекте Злата выбрала победителем бизнесмена Андрея Задворного, но после проекта он певицу сразу бросил. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где в этот раз артистка решила поделится чувственной фотографией.

"Спокойной ночи Тебе.

Если ты читаешь это, пусть твое сердце согреется Желаю тихой мирной ночи….", - написала Огневич под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Владимира Ярославского, и написали комментарии:

"Мирной ночи";

"И конкретно одному?

А может коллективное послание?

Никак я не пойму…

Теряется моё сознание!";

"И Тебе Солнышко Тихой Мирной Ночи Люблю";

"Солнце с вами оно всегда согревается... Особенно от ваших фото, А также стороз, видео, песен и просто от вас, от вашей улыбки, поэтому Улыбайтесь всегда солнышко";

"Невероятная красавица крутая брюнетка";

"И вам Спокойной ночи Вы Настоящие это главное".

Напомним, "Холостячка" Огневич в компании молодых мужчин смутила украинок

А еще Politeka писала, что Огневич рассказала о мужчинах, притесняющих женщин публично

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич поделилась с украинцами неожиданным достижением



