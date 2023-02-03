Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич решила высказаться после довольно скандальной ситуации, сколыхнувшую сеть. Артистка высказалась по поводу преступлений парней, которые накачивали девушек различными препаратами.
«Надо сделать сексуальное и психологическое образование обязательным предметом в школе. Оказывается, эти парни ничего не знают про личные границы и права женщин. А если они не одни такие?
Меня разрывает от гнева, правоохранительные органы не имеют права умалчивать это дела с накачиванием девушек алкоголем и наркотиками. Преступники понесут наказание. Это закон равновесия и справедливости» - высказалась Злата.
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"Оказывается, женщина провоцирует к тому, чтобы ее изнасиловали. То есть, я, женщина, которая оделась красиво, сделала мейк и прическу, вышла на прогулку или приехала на вечеринку с танцами и коктейлями, просто потому, что у меня прекрасное настроение – провоцирую?
Это что за болезненное сознание должно быть у всех тех, кто поддерживает жалких подонков, накачивавших девушек на вечеринках алкоголем с наркотиками, а потом сливали это все в сеть?", - ранее возмутилась певица.
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