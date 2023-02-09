Як пише Politeka.net , Камалія - ​​відома вітчизняна артистка, яку прозвали найбагатшою співачкою України, оскільки вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. У пари є двоє дітей-близнючок – Арабелла та Мірабела. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу співачка поділилася сімейним фото, де була разом із чоловіком та дітьми.

"Як же я скучила за моїми рідними... Ще трохи й наймаємося, націлюємося", - написала Камалія у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Добра сім'я";

"Дуже милі і таке тепло від фото";

"Таке тепло від фото, дуже передає вашу доброту";

"Такі милі. Нехай Бог береже Вашу родину";

"Дуже милі!!! Нехай щастить !!!";

"Улюблена щаслива сім'я - залишайтеся благословенними";

"Я знаю, що ви можете мені не повірити, але я говорю правду, тому що я повинен відповісти перед Аллахом після моєї смерті. Є дві молодші дочки, Всевишній Аллах дасть вам нагороду і винагороду за них обох".

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