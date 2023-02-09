Как пишет Politeka.net, Камалия - известная отечественная артистка, которую прозвали самой богатой певицей Украины, так как она вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. У пары есть двое детей-близняшек - Арабелла и Мирабелла. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз певица поделилась семейным фото, где была вместе с мужем и детьми.
"Как же я соскучилась по моим родным… Еще немного и нанимаемся, нацеливаемся", - написала Камалия в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Хорошая семья";
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"Очень милые и такое тепло от фото";
"Такое тепло от фото, очень передает вашу доброту";
"Такие милые. Пусть Бог бережет Вашу семью";
"Очень милые!!! Пусть везет !!!";
"Любимая счастливая семья - оставайтесь благословенными";
"Я знаю, что вы можете мне не поверить, но я говорю правду, потому что я должен ответить перед Аллахом после моей смерти. Есть две младшие дочери, Всевышний Аллах даст вам награду и вознаграждение за них обоих".
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