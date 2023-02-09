Тарас Цимбалюк із "Кріпосної" розповів про еміграцію, поділившись з українцями у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк - відомий український актор, який став зіркою серіалу "Кріпосної". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Тарас вирішив показати себе та розповісти про еміграцію.

"Ця еміграція для того, щоби закохати весь світ в Україну!

Все, досить, складно… Цифра українців, які виїхали, мене просто шокувала…

До повномасштабного вторгнення близько 13 мільйонів українців мешкали за межами нашої країни.

Наприклад, ще до першої світової війни тільки в штати виїхало 500 000 українців... і до сьогодні саме в Америці найбільша українська діаспора - близько 1,5 млн... Далі, Канада, Бразилія, Аргентина тощо" , – написав Тарас у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"На жаль багато українців, які виїхали, як біженці, так ганьба в плані поведінки, мені соромно за них ((такий дисонанс в Україні такі герої, такі мужні та стійкі люди, а за кордоном дивишся та читаєш за поведінку деяких біженців). ) і просто шокував(";

"Коли до абсолютної чоловічої краси додається гострий розум і безумовний талант, на думку спадає лише одне ім'я - Тарас Цимбалюк".

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