Звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк признался, что уже получил повестку и даже был на медосмотре.

Недавно Тарас Цимбалюк рассказал, что не только получил повестку, но и прошел медосмотр. Так сообщает звезда сериала «Поймать Кайдаша» в программе «Слава+», он находится в очереди.

«Мне пришла повестка. Я прошел медосмотр. Все. Я, к сожалению, не имел ни одной военной кафедры, в армии я тоже не служил. Я пошел бы туда, где я бы уверенно чувствовал себя. Если бы меня чему-то научили, я бы пошел туда» , – говорит Цимбалюк.

Он также признался, что боится быть отправленным без опыта прямо на фронт, ведь пока что о военном деле ничего не знает.

«Когда отправляют на передок людей, которые, грубо говоря, сегодня получили повестку, а через две недели они туда едут, это, конечно, трэш. Я, пожалуй, спокойнее бы это воспринял, если разложить какие-то этапы» — говорит артист и добавляет, что сначала хочет пройти обучение, а потом быть на фронте.

Также Цимбалюк высказался о советском прошлом и "дружбе народов".

"Дружба народов" или тюрьма народов? Настоящее продолжает бить по голове. Почему я в очередной раз красным хочу подчеркнуть этот страшный для Украины период – потому что концентрация горя тогда просто зашкаливала: голодоморы, втягивание в войны, репрессии, расстрелянное возрождение, депортация, тотальная русификация и, как следствие, уничтожение всего украинского…", - пишет Тарас Цымбалюк.

Напомним, расставшись со своей второй женой Антониной, Тарас Цымбалюк удалил со своей страницы в соцсети их совместные фото.

Уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.