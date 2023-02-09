Як пише Politeka.net, Ганна Богдан – відома українська блогерка, яка вирішила піти на шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. На проекті дівчині вдалося перемогти і пара після шоу зустрічалася понад рік. Але повномасштабне вторгнення стало непереборним випробуванням для стосунків та пара розійшлася. При цьому в Ганни залишився кіт Михайла, і вона навіть прийшла на його день народження. А цього разу Богдан вирішила поговорити з фанатами та відповісти на запитання в Інстаграм, де без Михайла теж не обійшлося.

"Чи спілкуєтеся ви з Мишком?", - Запитав фанат.

"Не спілкуємося. Не розійшлися ворогами. Розходиться треба по-людськи", - написала Ганна у відповіді та похвалилася селфі.

"Як потрапити в модельну індустрію? Це був ваш перший підробіток?", - Запитала ще одна фанатка.

"У 18 років до мене підійшов на вулиці модельний скаут. Запрошували ще з 14 років, але батьки були проти і завжди відмовляли. Але коли я стала дорослою, не питала батьків, а вирішила спробувати піти за своєю мрією. Дуже подобався цей час, було цікаво. Я працювала 5 років. А взагалі перші гроші заробила у 2 роки, знялася у рекламі", - написала зірка.

Нагадаємо, Богдан після розставання з "Холостяком" Заливако приголомшила нескромною фотосесією

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан зізналася, чому захопилася схудненням.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Анна Богдан показала ідеальний макіяж у всіх ракурсах