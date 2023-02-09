Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая решила пойти на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. На проекте девушке удалось победить и пара после шоу встречалась более года. Но полномасштабное вторжение стало непреодолимым испытанием для отношений и пара разошлась. При этом у Анны остался кот Михаила и она даже пришла на его день рождения. А в этот раз Богдан решила поболтать с фанатами и ответить на вопросы в Инстаграм, где без Михаила тоже не обошлось.

"Общаетесь ли вы с Мишей?", - спросил фанат.

"Не общаемся. Не разошлись врагами. Расходится нужно по-человечески", - написала Анна в ответе и похвасталась селфи.

"Как попасть в модельную индустрию? Это был ваша первая подработка?", - спросила еще одна фанатка.

"В 18 лет ко мне подошел на улице модельный скаут. Приглашали еще с 14 лет, но родители были против и всегда отговаривали. Но когда я стала взрослой, не спрашивала родителей, а решила попробовать, пойти за своей мечтой. Очень нравилось это время, было интересно. Я работала 5 лет. А вообще первые деньги заработала в 2 года, снялась в рекламе", - написала звезда.

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