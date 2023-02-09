Як пише Politeka.net , Настя Каменських – відома українська співачка. Зірка прославилася завдяки дуету "Потап та Настя", але вже довго виступає під сольним псевдонімом NK. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а ще до повномасштабного вторгнення виїхала з України разом із чоловіком Потапом. Після 24 лютого Настя довгий час не поверталася в Україну, але влітку знайшла сили повернутися на Батьківщину.

Не забуває Каменських і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Настя вийшла після перерви у сторіс, звернувшись до українців.

"Привіт, давно не бачилася з вами тут. Не було ресурсу щось викладати, можливо, якось я поділюся з вами думками на цю тему. А зараз хочу поступово повертатися і показувати трохи більше свого життя. Напишіть, що вам було б цікаво? З чого почати", - написала Настя і запропонувала їй писати у зворотний зв'язок свої ідеї.

Також зірка поділилася селфі, позуючи перед дзеркалом. Співачка стояла у примірочній, хваляючись стильною цибулею з фанатами.

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