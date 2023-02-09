Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица. Звезда прославилась благодаря дуэту "Потап и Настя", но уже долго выступает под сольным псевдонимом NK. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а еще до полномасштабного вторжения выехала из Украины вместе с мужем Потапом. После 24 февраля Настя долгое время не возвращалась в Украину, но летом нашла в себе силы вернуться на Родину.

Не забывает Каменских и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Настя вышла после перерыва в сторис, обратившись к украинцам.

"Привет, давно не виделась с вами тут. Не было ресурса что-то выкладывать, возможно, как-то я поделюсь с вами мыслями на эту тему. А сейчас хочу постепенно возвращаться и показывать немного больше свою жизнь. Напишите, что вам было бы интересно? С чего начать", - написала Настя и предложила ей писать в обратную связь свои идеи.

Также звезда поделилась селфи, позируя перед зеркалом. Певица стояла в примерочной, хвастаясь стильным луком с фанатами.

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