Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, з ким би хотів записати спільну пісню, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. А минулого року після 10 років спільних відносин пара вирішила розлучитися. У цей же час розлучилися і друзі пари - Мишко та Даша Кацуріна. Після цього Надя почала стосунки з Мишком, а Володимир почав стосунки з Дашею.

Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Дантес показав молодого виконавця, якого знайшов у Тікток.

"Це мій улюблений музикант тепер! Гоу фіт. Всім алкашам на районі кент тато...", - написав Дантес у своєму сторіс.

А до цього Володимир показав себе і розповів про часті обмани.

"Часто кажу, що треба бути із собою та з усіма чесними.

Часто чую, що правда – одна з найсильніших зброї в арсеналі людини.

І так само часто обманюю інших і сам себе.

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1. "У мене все нормально/ок"

Мені ніколи не "ок" і не "нормально". У 70% я просто не знаю як я, до того ж це таке поверхове питання! Усім зазвичай пофіг, як я насправді", - написав Володимир у публікації.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес зізнався, як обманював людей

Також Politeka повідомляла, що Дантес зважився на визнання, чому досі не переклав свої російськомовні пісні.

А ще Politeka писала, що Дантес зняв особливий випуск свого шоу про незламний Харків