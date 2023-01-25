Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. Но спустя 10 лет отношений пара решилась развестись, после чего Надя ушла к другу семьи, который тоже развелся с женой. А Владимир начал встречаться с экс-женой нового бойфренда Дорофеевой. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где в этот раз поделился фото из Николаева.

"Спасибо за теплый прием городу-герою Николаеву и его жителям и защитникам", - написал Дантес и показал фото с Виталием Кимом, а также еще несколько снимков, где можно увидеть и николаевский вокзал.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Надо после войны Николаеву построить новый современный вокзал. Он заслуживает";

"Класс, спасибо за поддержку) Жаль меня там не было. Помню как кайфовала от вашего концерта в Ялте в двенадцатом году и на Черноморских играх совсем недавно. Вы лучший";

"Родной наш отвратительный вокзал".

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