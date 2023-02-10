Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася новим романтичним відео зі своїм бойфрендом, ресторатором Михайлом Кацуріним. Воно з'явилося на її сторінці в Інстаграм. Вона також зазначила, що вона має мрію, яку хоче втілити в життя разом зі своїм коханим.

Так, Надя Дорофєєва зізналася – вона хоче одну з пісень виконати на сцені зі своїм бойфрендом Михайлом Кацуріним. Йдеться про трек "Щоб не було", написаний спільно з ресторатором. Екс-солістка "Время и Стекло" наголосила, ця пісня вже 2 місяці перебуває у топ-чартах України.

"Поки я вмовляю Мишу Кацуріна вийти зі мною на сцену і зіграти "Щоб не було" хоч в одному місті туру Україною – пісня вже майже 2 місяці в топ-чартах України. Зараз уже на 4-му, бо пісня "Вотсап" її Посунула. Такі приємні перемоги - дають сили. Розуміння, що сила в щирості - звільнило мене. І тут це вже не про формат і спрагу стандарту", - написала Надя Дорофєєва під відео.

У відео новоспечена пара сидить разом за столом, обіймаючись і дуріючи. Крім того, Дорофєєва щиро сміється з жарту чоловіка.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на нове відео. У той час, як одні писали компліменти, інші - критикували пару: "Неприємно дивитися", "Гарні і щасливі", " Як він дивиться на неї - з такою любов'ю", "Не довго цей союз, щось говорить мені про не щирість, очі видають", "Приємно дивитися і читати", "Дантес був кращим".

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