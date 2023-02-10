Дочка Олі Полякової Маша поділилася новим відео, але знову нарвалася на критику від своїх фанів.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – Машу та Алісу. Старшій дочці Маші вже 17 років і минулого року вона вирушила на навчання до Англії. А нещодавно Маша показала свою молоду людину - Артура.

Не забуває донька Полякова і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Маша показала стильний образ, примірявши штани своєї молодої людини.

"Мій хлопець віддав мені штани, щоб я їх підшила, але вгадайте, хто більше не забере у мене ці штани", - написала Маша з помилками.

"Бідні мої штани", - відповів хлопець дочки Полякової.

Фанати поставили тисячі лайків під відео та написали коментарі:

"До репетитора української мови, бігом";

"харизма цієї дівчинки зашкалює";

"Чудовий день, щоб любити жінок";

"Якщо не останні, то на здоров'я";

"а голос є як у мами? зовні дуже схожа".





А до цього Маша привітала українців зі святом.

"Дорогі мої вітаю всіх з новим роком бажаю щоб він пройшов набагато краще за це, щоб прокляті решісти покинули наші землі, щоб всі, хто пішов на фронт, повернулися цілими і неушкодженими, щоб діти обняли своїх батьків, а дружини та дівчата коханих, адже немає нічого більше ціннішого, ніж люди, які нас оточують", - написала донька Полкової.

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