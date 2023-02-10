Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – Машу та Алісу. Старшій дочці Маші вже 17 років і минулого року вона вирушила на навчання до Англії. А нещодавно Маша показала свою молоду людину - Артура.
Не забуває донька Полякова і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Маша показала стильний образ, примірявши штани своєї молодої людини.
"Мій хлопець віддав мені штани, щоб я їх підшила, але вгадайте, хто більше не забере у мене ці штани", - написала Маша з помилками.
"Бідні мої штани", - відповів хлопець дочки Полякової.
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Фанати поставили тисячі лайків під відео та написали коментарі:
"До репетитора української мови, бігом";
"харизма цієї дівчинки зашкалює";
"Чудовий день, щоб любити жінок";
"Якщо не останні, то на здоров'я";
"а голос є як у мами? зовні дуже схожа".
А до цього Маша привітала українців зі святом.
"Дорогі мої вітаю всіх з новим роком бажаю щоб він пройшов набагато краще за це, щоб прокляті решісти покинули наші землі, щоб всі, хто пішов на фронт, повернулися цілими і неушкодженими, щоб діти обняли своїх батьків, а дружини та дівчата коханих, адже немає нічого більше ціннішого, ніж люди, які нас оточують", - написала донька Полкової.
Нагадаємо, донька Олі Полякової з новим бойфрендом показала, як готують українську страву.
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