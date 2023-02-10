Дочь Оли Поляковой Маша поделилась новым видео, но снова нарвалась на критику от своих фанатов.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - Машу и Алису. Старшей дочери Маше уже 17 лет и в прошлом году она отправилась на учебу в Англию. А недавно Маша показала своего молодого человека - Артура.

Не забывает дочь Поляковой и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Маша показала стильный образ, примерив штаны своего молодого человека.

"Мой парень отдал мне штаны, чтобы я их подшила, но угадайте, кто не заберет больше у меня эти штаны", - написала Маша с ошибками.

"Бедные мои штаны", - ответил парень дочери Поляковой.

Фанаты поставили тысячи лайков под видео и написали комментарии:

"К репетитору украинского языка, бегом";

"харизма этой девочки зашкаливает";

"Прекрасный день, чтобы любить женщин";

"Если не последние, то на здоровье";

"а голос есть как у мамы? внешне очень похожа".





А до этого Маша поздравила украинцев с праздником.

"Дорогие мои поздравляю всех с новым годом желаю чтобы он прошел гораздо гораздо лучше этого, чтобы проклятые решисты покинули наши земли, чтобы все ушедшие на фронт вернулись целыми и невредимыми, чтобы дети обняли своих родителей, а жены и девушки любимых, ведь нет ничего более ценного, чем люди, которые нас окружают", - написала дочь Полковой.

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