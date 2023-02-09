Зірка шоу "Мастер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився з українцями рецептом корисної та поживної страви з яєць.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як легко приготувати смачну шакшуку.

"Якщо вже готувати сніданок з яєць, то варто робити це з усією любов’ю. Наприклад, приготувати шакшуку. Бо вона настільки прекрасна, що про авторство страви сперечаються як араби, так і марокканці, ізраїльтяни та єменці. А ми можемо ось так просто взяти й поснідати цією яєчнею", — пише Євген Клопотенко.

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

3 яйця

1-2 стиглі томати

1/4 цибулини



зубчик часнику

половинка болгарського перцю

половина цукіні



300 г томатів пілаті

100 г сиру типу «фета»

дрібка зіри

сіль за смаком

1 ч.л оливкової олії

петрушка

"Для цього візьміть 1-2 стиглі томати, наріжте їх кубиками. Додайте 1 подрібнений зубчик часнику та 1/4 цибулини. Туди ж — половинка болгарського перцю і половину цукіні. Змішайте овочеву суміш з 300 г томатів пілаті, посоліть і додайте 1 ч.л оливкової олії. Обсмажте овочеву суміш 5-7 хвилин, додайте дрібку зіри, 3 яйця та 100 г сиру. Тушкуйте шакшуку 7-10 хв, додайте в готову страву подрібнену петрушку і насолоджуйтеся", — пояснив переможець "Мастер Шеф".

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