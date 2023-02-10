Дружина ведучого Григорія Решетника вирішила поділитися яскравим відео зі зборів перед зйомками. Останнім часом пара все більше привертає увагу та часто отримує компліменти. Протягом багатьох років вони зберігають свої стосунки та часто діляться зауваженнями у мережі.

Цього разу Христина показала, як відбувається її підготовка до зйомок нового шоу, де вона з'явиться в одному з ефірів.

"Зйомки "Є питання" 😊 #backstage" - коротко пише дружина телеведучого. У новому образі її побачать уперше, тому шанувальники висловили свою думку:

«Дуже хороша 🔥; І мама перетворюється на супер Красуню Маму 😍; Які милі!)💓; @grisha_reshetnik і ваш Старшенький 🫡🇺🇦😂😂

Дуже добрі) вибачте, що так пізно пишу) а що за зйомки? ); Неймовірна красуня❤️; Христина Ви неймовірна красуня!!!!; А військовий такий красень Цікаво чи одружений?

Ви така гарна та гарна. І Ваша родина також. Будьте здорові".

Христина Решетник зазначила, що під час війни для неї дуже близькою стала одна людина - її кума Яна.

"З перших днів війни вона постійно на зв'язку, чи не перша пише і переживає щоразу, коли в Києві обстріл", - зазначила вона.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.