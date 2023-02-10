Супруга ведущего Григория Решетника решила поделиться ярким видео со сборов перед съемками. В последнее время пара все больше привлекает внимание и часто получает комплименты. На протяжении многих лет они сохраняют свои отношения и часто делятся замечаниями в сети.

В этот раз Кристина показала, как проходит ее подготовка к съемкам нового шоу, где она появится в одном из эфиров.

«Съемки «Есть вопросы» 😊 #backstage» - коротко пишет супруга телеведущего. В новом образе ее увидят впервые, поэтому поклонники выразили свое мнение:

«Очень хорошая🔥; И мама превращается в супер Красавицу Маму😍; Какие милые!)💓; @grisha_reshetnik и ваш Старшенький 🫡🇺🇦😂😂

Очень хорошие) извините, что так поздно пишу) а что за съемки? ); Невероятная красавица❤️; Кристина Вы невероятная красавица!!!!; А военный такой красавчик Интересно или женат?

Вы такая красивая и красивая. И Ваша семья тоже. Будьте здоровы».

Кристина Решетник отметила, что во время войны для нее очень близким стал один человек - ее кума Яна.

"С первых дней войны она постоянно на связи, едва ли не первая пишет и переживает каждый раз, когда в Киеве обстрел", - отметила она.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.