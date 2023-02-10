Українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила поскаржитися на самопочуття після одного нагоди. Вона вирішила поєднати прийом препаратів, який погіршив її стан.

«Перевзбудження від першого дня стратегічних сесій та безсоння через повіт чоловіка на фронт змусили мені зробити те, чого я ніколи нікому не рекомендую – випити заспокійливе зі снодійним.

Краще приймати чистий мелатонін за рекомендацією лікаря. Але, якщо чесно, краще б уже війни з усім цим пи**цем не було» - поділилася Єфросиніна.

Також Єфросиніна в Інстаграм вперше за час війни показала свого чоловіка у військовій формі та поділилася своїми переживаннями.

"У мене всі ці місяці просто фізично і психологічно не вистачало сил показувати вам цю нову даність нашого життя з Тимуром. Але я знаю, скільки жінок сьогодні переживає саме те, що і я в черговий раз цього ранку, проводжаючи його, - написала вона .

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.