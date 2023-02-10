Украинская телеведущая Маша Ефросинина решила пожаловаться на самочувствие после одного случая. Она решила совместить прием препаратов, который ухудшил ее состояние.

«Перевозбуждение от первого дня стратегических сессий и бессонница из-за уезда мужа на фронт заставили мне сделать то, чего я никогда никому не рекомендую – выпить успокоительное со снотворным.

Лучше уже принимать чистый мелатонин по рекомендации врача. Но, если честно, лучше бы уже войны со всем этим пи**цом не было» - поделилась Ефросинина.

Также Ефросинина в Инстаграм впервые за время войны показала своего супруга в военной форме и поделилась своими переживаниями.

"У меня все эти месяцы просто физически и психологически не хватало сил показывать вам эту новую данность нашей жизни с Тимуром. Но я знаю, сколько женщин сегодня переживает именно то, что и я в очередной раз в это утро, провожая его, – написала она.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.