Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка та переможниця шоу "Маска". Після цього артистка стала головною героїнею шоу "Холостячка", де обрала переможцем бізнесмена Андрія Задворного. Але парі не вдалося збудувати стосунки після проекту і з ініціативи Андрія вони розлучилися. Не забуває Злата і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Огнєвіч записала жартівливе відео, як їй погано після бурхливого вечора.
"Ранок після пляшки вина", - написала Злата у відео.
"Ох, дівчата, організм уже не той", – написала Огневич у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"У мене такий самий стан. Учора встановлювали пропорції коньяку в каві";
"о! я теж вважаю, що вино це не добре! Найкраще горілку";
"немає концертів, треба в тиктоці виступати";
"Таке ж, але це просто вино було "якесь не те";
"уточнюйте після якоїсь пляшки, ємність ....";
"відкривай другу, бо так ще довго вмиратимеш";
"Я тільки вижила після п'ятниці";
"У мене навіть від пляшки пива".
Варто зазначити, що Огнійович, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Знаменитість від початку повномасштабного вторгнення підтримує бойовий дух ЗСУ, виступаючи навіть поруч із фронтом.
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