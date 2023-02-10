Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и победительница шоу "Маска". После этого артистка стала главной героиней шоу "Холостячка", где выбрала победителем бизнесмена Андрея Задворного. Но паре не удалось построить отношения после проекта и по инициативе Андрея они расстались. Не забывает Злата и об ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Огневич записала шуточное видео, как ей плохо после бурного вечера.

"Утро после бутылки вина", - написала Злата в видео.

"Ох, девчата, организм уже не тот", - написала Огневич в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У меня такое же состояние. Вчера устанавливали пропорции коньяка в кофе";

"о! я тоже считаю, что вино это не хорошо! Лучшее водку";

"нет концертов, надо в тиктоке выступать";

"Такое же, но это просто вино было "какое-то не то";

"уточняйте после какой бутылки, емкость....";

"открывай другу, потому что так еще долго будешь умирать";

"Я только выжила после пятницы";

"у меня даже от бутылки пива".

Стоит отметить, Огнеевич, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Знаменитость с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает боевой дух ВСУ, выступая даже рядом с фронтом.

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